В Туле временно отключат холодную воду в нескольких районах. Фото: Алексей ФОКИН.

АО «Тулагорводоканал» проводит плановую подготовку Масловско-Песоченского водозабора к предстоящему зимнему сезону. В связи с этим 5 августа с 08:00 до 24:00 подача холодной воды будет полностью прекращена в южной части Советского, Центрального и Привокзального районов.

Отключение затронет территорию южнее улицы Пушкинской, а также квартал, ограниченный проспектом Ленина, улицей Рязанской и Калужским шоссе. Без водоснабжения останутся жители деревень Гостеевка, Помогалово, Барыково, Площанки, Селиховое и Берники, включая одноименный военный городок, район Зеленстрой и поселок Косая Гора.

Пониженное давление в водопроводной сети ожидается в микрорайоне Петровский квартал и поселках Мясново, Лихвинка, Михалково, Новый, Рассвет и Иншинский. Ограничения также коснутся села Зайцево, деревень Харино, Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово, а также Скуратовских поселков.

После завершения всех технических процедур коммунальные службы предупреждают о возможном временном ухудшении качества воды. В трубопроводах может наблюдаться повышенная мутность и содержание железа. Специалисты рекомендуют жителям заранее сделать необходимые запасы и с пониманием отнестись к вынужденным мерам.