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НовостиПроисшествия3 августа 2026 11:30

В Туле на улице Октябрьской водитель автомобиля Nissan без прав врезался в легковушку и дерево

Мужчину госпитализировали
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Октябрьской водитель автомобиля Nissan без прав врезался в легковушку и дерево.

В Туле на улице Октябрьской водитель автомобиля Nissan без прав врезался в легковушку и дерево.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Октябрьской ночью 1 августа произошло ДТП. Там примерно в 1:15 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 34-летний мужчина, не имея права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем Nissan Terrano, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомобилем Volkswagen Teramont, под управлением 45-летнего мужчины, с последующим наездом на дерево, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.