В Туле на улице Октябрьской водитель автомобиля Nissan без прав врезался в легковушку и дерево. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле на улице Октябрьской ночью 1 августа произошло ДТП. Там примерно в 1:15 столкнулись две легковушки. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

- 34-летний мужчина, не имея права на управление транспортными средствами, управляя автомобилем Nissan Terrano, не справился с управлением и совершил попутное столкновение с автомобилем Volkswagen Teramont, под управлением 45-летнего мужчины, с последующим наездом на дерево, - делится подробностями тульская Госавтоинспекция.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля Nissan. Его доставили в медицинское учреждение с различными травмами.