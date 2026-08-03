Тульский пловец Лев Спанопуло завоевал путевку на первенство мира Фото: Алексей ФОКИН.

В венгерском городе Шукоро прошло первенство Европы по плаванию на открытой воде. Тульскую область в составе национальной сборной успешно представил Лев Спанопуло.

Спортсмен достойно выступил на фоне сильнейших пловцов континента и занял четвертое место в смешанной эстафете и седьмое - на сложной дистанции в 10 километров.

Благодаря этому успешному выступлению Лев Спанопуло получил право участвовать в первенстве мира по плаванию на открытой воде. Мировой старт пройдет в сентябре в Сан Паулу, Аргентина.