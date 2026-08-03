В Суворовском районе автомобиль «ВАЗ» сбил подростка на велосипеде. Фото: Алексей ФОКИН.

31 июля около 15 часов 15 минут на первом километре автодороги Черепеть Доброе Северо-Агеевск в Суворовском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где водитель совершил наезд на юного велосипедиста.

В результате столкновения различные травмы получил 14-летний мальчик. Пострадавшего ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и обследования.