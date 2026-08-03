Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+20°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 августа 2026 13:45

В Суворовском районе автомобиль «ВАЗ» сбил подростка на велосипеде

19-летний автомобилист выехал на встречную полосу и травмировал 14-летнего мальчика
Михаил КОРЕНЮГИН
В Суворовском районе автомобиль «ВАЗ» сбил подростка на велосипеде.

В Суворовском районе автомобиль «ВАЗ» сбил подростка на велосипеде.

Фото: Алексей ФОКИН.

31 июля около 15 часов 15 минут на первом километре автодороги Черепеть Доброе Северо-Агеевск в Суворовском районе произошло ДТП с участием несовершеннолетнего.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ 21074 не справился с управлением. Машина выехала на полосу встречного движения, где водитель совершил наезд на юного велосипедиста.

В результате столкновения различные травмы получил 14-летний мальчик. Пострадавшего ребенка оперативно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи и обследования.