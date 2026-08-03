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НовостиОбщество3 августа 2026 13:23

В Туле на улице Федора Смирнова временно ограничат движение из-за ремонта дороги

Работы по замене асфальта пройдут на участке от улицы Коминтерна до Красноармейского проспекта
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле на улице Федора Смирнова временно ограничат движение из-за ремонта дороги.

В Туле на улице Федора Смирнова временно ограничат движение из-за ремонта дороги.

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле временно ограничат движение транспорта на участке улицы Федора Смирнова. Ограничения будут действовать 4 и 5 августа на отрезке от улицы Коминтерна до Красноармейского проспекта. Эта мера необходима для безопасного проведения дорожных работ.

В эти дни подрядчик будет фрезеровать старое асфальтовое покрытие, а затем укладывать новый выравнивающий слой и асфальтобетонную смесь. Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству просят водителей заранее планировать свои маршруты и объезжать этот участок, чтобы избежать пробок и неудобств.

Масштабный ремонт данной магистрали стартовал 30 июля. Помимо замены дорожного полотна, в рамках проекта предусмотрено полное обновление тротуаров, установка новых дорожных знаков и нанесение свежей разметки.