В Туле на улице Федора Смирнова временно ограничат движение из-за ремонта дороги. Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле временно ограничат движение транспорта на участке улицы Федора Смирнова. Ограничения будут действовать 4 и 5 августа на отрезке от улицы Коминтерна до Красноармейского проспекта. Эта мера необходима для безопасного проведения дорожных работ.

В эти дни подрядчик будет фрезеровать старое асфальтовое покрытие, а затем укладывать новый выравнивающий слой и асфальтобетонную смесь. Специалисты управления по транспорту и дорожному хозяйству просят водителей заранее планировать свои маршруты и объезжать этот участок, чтобы избежать пробок и неудобств.

Масштабный ремонт данной магистрали стартовал 30 июля. Помимо замены дорожного полотна, в рамках проекта предусмотрено полное обновление тротуаров, установка новых дорожных знаков и нанесение свежей разметки.