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НовостиОбщество3 августа 2026 13:01

На 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев оштрафовали жителя Донского Тульской области

Подобные случаи регистрируются в регионе еженедельно
Игорь КОПЫТОВ
На 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев оштрафовали жителя Донского Тульской области

На 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев оштрафовали жителя Донского Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

Как установил суд, с марта 2024 года по март нынешнего житель Донского заключил с пятью гражданами Республики Таджикистан договоры безвозмездного пользования своим жилым домом в Донском. На основании этих договоров иностранцы оформили регистрацию по месту жительства в отделе по вопросам миграции. При этом подсудимый заведомо знал, что приезжие не собираются жить в его доме, а сам он не намерен предоставлять им жилье.

Такая схема позволила иностранцам незаконно пребывать на территории РФ - без должного миграционного контроля со стороны уполномоченных органов.

В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа - 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.