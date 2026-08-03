На 110 тысяч рублей за фиктивную регистрацию иностранцев оштрафовали жителя Донского Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Как установил суд, с марта 2024 года по март нынешнего житель Донского заключил с пятью гражданами Республики Таджикистан договоры безвозмездного пользования своим жилым домом в Донском. На основании этих договоров иностранцы оформили регистрацию по месту жительства в отделе по вопросам миграции. При этом подсудимый заведомо знал, что приезжие не собираются жить в его доме, а сам он не намерен предоставлять им жилье.

Такая схема позволила иностранцам незаконно пребывать на территории РФ - без должного миграционного контроля со стороны уполномоченных органов.

В суде мужчина признал свою вину. Ему назначили наказание в виде штрафа - 110 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.