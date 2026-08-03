Автомобиль сбил двух девушек на мопеде в Щекино Тульской области

Автомобиль сбил двух девочек на мопеде в Щекино Тульской области Фото: материалы пресс-служб.

31 июля в 14:30 в Щекино около дома № 31 по улице Советской случилось дорожно транспортное происшествие. По предварительной информации, 41-летняя женщина на автомобиле «Джетур» при перестроении столкнулась с мопедом «Альфа Самакс», которым управляла 17-летняя девушка.

В результате ДТП травмы получила ехавшая с ней вместе ее ровесница-пассажирка. Ее доставили в медицинское учреждение. Отмечается, что в момент аварии и водитель мопеда, и его пассажирка находились в шлемах.