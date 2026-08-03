Тульский теннисист Прохор Кожеуров завоевал «золотой дубль» на международном турнире в Черногории Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В черногорской Подгорице прошел престижный международный турнир по теннису категории TE 2 EMINENT OPEN-2026 среди юношей до 15 лет. В соревнованиях приняли участие сильнейшие молодые теннисисты из 12 стран - России, Черногории, Сербии, Германии, Турции, Австрии, Италии, Казахстана, Швеции, Хорватии, Швейцарии и Великобритании. Всего за трофеи боролись 64 спортсмена: 32 участника в отборочном этапе и 32 - в основной сетке турнира.

Воспитанник тульской школы тенниса Прохор Кожеуров добился выдающегося результата и оформил победный «золотой дубль», завоевав первые места в обоих одиночном и парном (в дуэте с Кириллом Гутуевым из Калининграда) разрядах.

Прохор тренируется под руководством тренера Наталии Кузнецовой.