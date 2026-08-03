В Туле рассмотрят дело о гибели женщины из‑за засора дымового канала Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский суд Тулы рассмотрит уголовное дело в отношении директора коммерческой организации, обвиняемой в выполнении работ и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, в период с декабря 2025 года по март 2026 года обвиняемая не обеспечила проверку дымовых и вентиляционных каналов в одном из многоквартирных домов. Из за засора в дымовом канале в одной из квартир стало накапливаться угарный газ, и в результате проживавшая там женщина погибла.

На стадии предварительного следствия в отношении женщины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.