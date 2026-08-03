Исправительные работы на год назначили туляку за повторное вождение в пьяном виде Фото: Алексей ФОКИН.

Зареченский районный суд Тулы вынес приговор мужчине, который повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Тремя годами ранее, приговором Пролетарского суда, туляк уже был наказан за пьяную езду. Но вечером 3 мая мужчина вновь управлял автомобилем LADA PRIORA в нетрезвом виде. На улице Октябрьской его остановил инспектор ГАИ. У водителя заметили внешние признаки опьянения, в частности, запах алкоголя изо рта, после чего отстранили от управления машиной.

От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался - об этом составили протокол. Но в суде подсудимый полностью признал свою вину.

Как итог, туляк был признан виновным и ему назначили наказание: исправительные работы на срок 1 год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства ежемесячно, лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года, а также конфисковали автомобиль LADA PRIORA в доход государства.

Приговор в законную силу не вступил.