Конфисковали мотоцикл за повторное управление в нетрезвом виде у жителя Суворовского района Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Суворовский межрайонный суд Тульской области вынес приговор 71 летнему мужчине, признанному виновным в управлении механическим транспортным средством в состоянии опьянения при наличии ранее назначенного административного наказания за аналогичное нарушение.

Как установлено судом, 24 июня суворовец управлял мотоциклом «Альфа» на автодороге «Голодское - Суворов - Одоев» в Суворовском районе. После остановки сотрудниками ГИБДД он отказался проходить медицинское освидетельствование. Проверка показала, что мужчина уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Суд назначил ему наказание в виде 200 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года. Мотоцикл марки «Альфа» конфискован в доход государства.