Суд взыскал с поставщика 1,5 млн рублей за срыв поставки дома культуры в Алексине. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Тульской области проверила исполнение законодательства в сфере муниципальных закупок и выявила нарушения со стороны компании «Офисдипо». Фирма не выполнила в установленный срок обязательства по контракту на поставку и монтаж мобильного здания для Алексинского районного дома культуры.

Из-за срыва сроков муниципальному учреждению пришлось экстренно заключать новый договор с другим поставщиком на аналогичную быстровозводимую конструкцию. Стоимость этого заменяющего контракта оказалась выше первоначальной, а разница в цене составила более 1,5 миллиона рублей.

Чтобы защитить бюджетные средства, надзорное ведомство обратилось с иском в Арбитражный суд Тульской области о взыскании этих убытков с недобросовестного поставщика. Суд полностью поддержал позицию прокуроров и обязал компанию выплатить причиненный ущерб в полном объеме.