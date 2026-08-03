Двое жителей Тулы предстанут перед судом за создание тайников с наркотиками. Фото: Алексей ФОКИН.

Прокуратура Зареченского района Тулы утвердила обвинительное заключение в отношении двух мужчин. Их обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через интернет в составе организованной группы.

По версии следствия, фигуранты работали обычными закладчиками, а их действиями дистанционно управлял куратор через мессенджер. Схема была стандартной: мужчины получали запрещенные вещества, прятали их в тайниках, фотографировали места закладок и отправляли координаты руководителю.

Следствие установило, что в марте 2026 года один из обвиняемых оборудовал пять тайников на улицах Пузакова и Максима Горького, оставив там почти два грамма наркотиков. В апреле его сообщник сделал еще три закладки в районе улиц Максима Горького и Галкина, где было спрятано более грамма запрещенных веществ.

Реализовать свой план злоумышленникам не удалось, так как их деятельность вовремя пресекли сотрудники полиции. В настоящее время оба мужчины находятся под стражей.

Уголовное дело уже направлено в Зареченский районный суд Тулы для рассмотрения по существу.