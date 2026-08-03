В Туле во второй раз разыграли областной Кубок по хоккею на роликовых коньках Фото: Алексей ФОКИН.

На роллердроме Life Time в Туле прошел Кубок Тульской области по хоккею на роликовых коньках среди мужских команд. Турнир состоялся уже во второй раз и собрал восемь команд из Тулы, Москвы и Московской области.

В розыгрыше Большого кубка тульская команда «Оружейник» заняла второе место. Также представители этой команды получили индивидуальные награды: Арсений Поляков признан лучшим нападающим, а Константин Котков - лучшим защитником.

В турнире за Малый кубок серебро взяла команда «Оружейник 1712» из Тулы.

Кроме того, по итогам турнира определили самых полезных игроков - среди них оказались туляки Юрий Орлов («Оружейник») и Илья Королинский («Оружейник 1712»).