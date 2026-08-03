Россельхознадзор запретил оборот небезопасной рыбной продукции у предпринимателя из Новомосковска. Фото: Алексей ФОКИН.

В июле 2026 года специалисты Управления Россельхознадзора проверили деятельность индивидуального предпринимателя в Новомосковске. В ходе мониторинга системы «Меркурий» выяснилось, что в адрес бизнесмена поступила партия замороженных рыбных котлет «Рубатки Классические» весом 15 килограммов. Продукцию произвела компания из Костромской области.

Главная проблема заключалась в сопроводительных документах. Документ, подтверждающий происхождение товара, имел статус «аннулирован». Из-за этого невозможно было достоверно установить качество и безопасность сырья, а также проследить путь продукции от производителя до прилавка.

По итогам проверки надзорное ведомство выдало предпринимателю официальное предостережение. Ему предписано немедленно изъять эту партию котлет из оборота, так как отсутствие прослеживаемости нарушает обязательные требования законодательства о безопасности пищевой продукции.