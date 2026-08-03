Росприроднадзор подал иск к водоканалу Алексина Тульской области на 3 млн рублей Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Приокское межрегиональное управление Росприроднадзора обратилось в Арбитражный суд Тульской области с иском к МУП «Водопроводно канализационное хозяйство г. Алексин». Сумма требований составляет 3 миллиона рублей.

Предположительно, иск связан с загрязнением окружающей среды - в частности, с несанкционированным сбросом сточных вод в реку Мышега из коллектора.

Это не первое подобное требование к предприятию. Ранее надзорное ведомство уже предъявляло иски к алексинскому водоканалу: в том числе о возмещении вреда на сумму 2,68 миллиона рублей. Кроме того, аналогичные заявления подавались в 2023 и 2024 годах. В одном из предыдущих дел речь шла о взыскании с МУП более 21,6 миллиона рублей ущерба из за слива канализационных стоков в реку Мышега.