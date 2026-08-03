Тульский «Арсенал» одержал победу над московским «Торпедо». Фото: Алексей ФОКИН.

В рамках 4 тура первой лиги тульский «Арсенал» одержал важную домашнюю победу над московским «Торпедо» со счетом 1:0. Хозяева поля стремились реабилитироваться за предыдущее поражение в Сочи, а гости под руководством бывшего наставника туляков Александра Сторожука настроились на максимальный результат.

Судьбу встречи решил эпизод в конце первого тайма. Воспользовавшись свободным пространством в обороне гостей, «Арсенал» провел быструю атаку. После передачи Глушкова Даниил Пенчиков пробил из пределов штрафной площади, открыв счет в самый нужный момент.

Во второй половине игры зрители увидели бескомпромиссный футбол с обилием жестких единоборств и голевых моментов. Голкипер хозяев Мелихов сыграл превосходно, отразив опасные удары Орехова, Каштанова, Камара и Аджибоны, а на 83-й минуте Камара попал в перекладину.

В следующем 5 туре 8 августа «Арсенал» проведет гостевой матч против ярославского «Шинника». Начало встречи запланировано на 17:00.