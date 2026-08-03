В Тульской области за прошедшие сутки сотрудники МЧС потушили три пожара. Фото: Алексей ФОКИН.

За минувшие сутки в Тульской области не было зафиксировано чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах. Однако спасателям пришлось оперативно реагировать на несколько возгораний и дорожных аварий. Всего огнеборцы потушили три техногенных пожара, при этом во всех случаях обошлось без пострадавших.

Первое возгорание произошло на 135-м километре трассы М-4 в Веневском районе, где загорелись грузовой автомобиль и прицеп. Для ликвидации огня прибыли пять огнеборцев и две единицы техники МЧС России.

Второй пожар случился на улице Заводской в городе Плавск, там горели микроавтобус и мусоровоз. С пламенем справились четыре спасателя на двух машинах.

Третье происшествие зарегистрировано на улице Замочной в Туле, где огонь охватил второй этаж многоквартирного жилого дома на площади семи квадратных метров. Для тушения этого пожара были привлечены 21 человек и шесть единиц спецтехники.

Кроме того, сотрудники МЧС России привлекались к ликвидации последствий семи дорожно-транспортных происшествий. Два случая реагирования зафиксированы в городе Тула. Еще по одной аварии спасатели работали в городе Щекино, а также в Веневском, Киреевском, Новомосковском и Ясногорском районах.