2 августа в Туле без света останутся жители Октябрьского поселка и юга города Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так, отключения коснутся:

с 9:00 до 16:00 - ул. Ген. Маргелова, 7, 7-а, 9, 11, 13-а, 13-в, 17-а;

с 9:00 до 17:00 - ул. Победы, 1-29 (нечётн.), 2-28 (чётн.), 2-а; ул. Косогорская, 31-49 (нечётн.), 6-12 (чётн.), 6-а, 6-б, 8-а, 14-а, 14-б, 14-в, 51-а; ул. Тверская, 35; ул. Костычева, 8-18 (чётн.); ул. Машинистов, 1, 3, 5, 8; ул. Болдина, 2, 4, 8;

с 9:00 до 17:30 - ул. Октябрьская, 268-298 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 289-а, 297-а, 297-д; 13-й пр-зд, 26-30, 28-а; 17-й пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-20 (чётн.); 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2, 9-а, 9-б; ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.); ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1, 2-а;

с 09:30 до 14:00 - ул. Первомайская, 1, 3, 5; ул. М. Тореза, 3-а, 8, 14-в; пр-т Ленина, 65, 67, 77, 79.