Зубры и надувная теща: как Тульский экзотариум отпраздновал 38-летие Фото: материалы пресс-служб.

В минувшие выходные площадка перед музеем превратилась в эпицентр городского праздника, где наука тесно переплелась с искусством, а величественные зубры соседствовали с надувным тираннозавром.

Праздник начался еще до входа в зоопарк. Артисты Центрального парка задали душевный тон, юные акробаты из Детского цирка Тулы заставили зрителей затаить дыхание, а выступление Сергея Замотина и танцевальный флешмоб от студии «Look at Me» объединили всех — от случайных прохожих до бабушек с авоськами. Кульминацией стал флешмоб «Змейка», который превратил толпу в единый пульсирующий организм.

Но праздник - это не только громкие активности. Ровно в 13:00 шум улицы сменился тишиной - прошла презентация фотовыставки Приокско-Террасного заповедника «Дневник Зубра». Вместо сухих справок - живые кадры: взрослый самец, прикрывающий малыша, стадо в утреннем тумане и заметки сотрудников, наполненные тревогой и гордостью.

Экзотариум доказал, что рептилии - это еще и про высокую эстетику. Состоялся традиционный конкурс «Красота - страшная сила!», посвящённый змеям. Второй год подряд самой красивой змеёй стал крысиный полоз-лейкист. После подведения итогов зазвучали гитара, скрипка и губная гармошка в исполнении трио Александра Бара, Петра Герасимова и Кирилла Кузьмина - они создали медитативное настроение, под которое хотелось просто слушать и ни о чём не думать.

Завершился день спектаклем театра-студии «Мюсли» «Пернатый змей, или Тайна Эльдорадо» по мотивам верований майя, который одинаково увлёк и детей, и взрослых.

За 38 лет Тульский экзотариум давно перерос статус просто «места, где живут животные». Это сложный многослойный культурный организм, где наука не спорит с искусством, а просвещение подается в доступной для каждого форме.

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