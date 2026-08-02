«Окский плес» собрал в Чекалине 2,5 тысячи гостей и мастеров из разных регионов Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа в городе Чекалин Суворовского района прошел межрегиональный фестиваль культурного содружества «Окский плес», собравший около 2,5 тысячи жителей и гостей Тульской области, а также участников из других регионов России. Мероприятие стало частью проекта «Марафон без выходных: Тульский размах».

Насыщенная программа развернулась на нескольких площадках: на улице Чекалина, в сквере имени Чекалина, на Соборной горе, в Девягорско-Лихвинском музее-заповеднике и Доме культуры.

На Соборной горе работали ярмарка «Окское торжище», выставка мастеров декоративно-прикладного искусства «Окское подворье», ремесленные мастер-классы по кузнечному и гончарному делу, ткачеству, росписи игрушек и изготовлению текстильных кукол. Гости участвовали в интерактивных играх, посвящённых культуре и единству народов России. Праздничную программу продолжили дефиле народного костюма, выступления творческих коллективов, спектакль «Василий Теркин. Избранное» и вечерний концерт.

В сквере имени Александра Чекалина работала иммерсивная выставка «Живой урок истории», посвящённая подвигу Героя Советского Союза Александра Чекалина, событиям Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Состоялись церемония возложения цветов и памятная посадка туй. Девягорско-Лихвинский музей-заповедник подготовил выставки «От кубышки до амфоры» и «Музейное закулисье», мастер-классы и интерактивную программу. В Доме культуры работала выставка картин Союза бирюзовых художников.

0+