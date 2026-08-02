В Новомосковске прошел региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа на базе Училища олимпийского резерва в Новомосковске состоялся региональный этап Всероссийского марафона «Земля спорта» под эгидой Минсельхоза РФ. Участие приняли около 300 жителей Тульской области. Спортсмены соревновались в пяти дисциплинах: волейбол, мини-футбол, силовой экстрим, ГТО и семейная эстафета.

Победители представят регион на Всероссийском этапе в Кисловодске, который пройдет в сентябре. Марафон направлен на популяризацию здорового образа жизни и развитие спорта на селе.