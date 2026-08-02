Пять пожаров за сутки: в Тульской области горели квартиры и гаражи с автомобилями Фото: материалы пресс-служб.

За прошедшие сутки, 1 августа, в Тульской области ликвидировали пять техногенных пожаров. В поселке Прилепы городского округа Тула загорелась квартира на первом этаже многоквартирного дома. Пожарные справились с огнем на площади 15 квадратных метров, спасли одного человека. В поселке Первомайский Щёкинского района горели два легковых автомобиля и электроскутер, в Ефремове - гараж. В Щекино огонь охватил дом на двух хозяев, площадь составила 48 квадратов, в Белеве - жилую комнату на втором этаже. Пострадавших нигде нет.

Кроме того, спасатели МЧС России шесть раз выезжали на ликвидацию последствий дорожно-транспортных происшествий: по два случая в Заокском и Воловском районах, по одному е в Арсеньеве и Туле.