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НовостиОбщество1 августа 2026 15:00

Тульский суд рассмотрит дело о нарушениях санитарных норм во вьетнамском кафе

Претензии предъявляются в этому общепиту не в первый раз
Игорь КОПЫТОВ
Тульский суд рассмотрит дело о нарушениях санитарных норм во вьетнамском кафе

Тульский суд рассмотрит дело о нарушениях санитарных норм во вьетнамском кафе

Фото: Алексей ФОКИН.

Пролетарский суд рассмотрит дело об административном правонарушении в отношении ИП Нгуен Х.Т. - владельца кафе «Made in Vietnam» на улице Пролетарской, 2. Заведение уже приостанавливало работу на 90 суток в 2024 году за аналогичные нарушения.

В ходе новой проверки Роспотребнадзора выявлены отсутствие программы производственного контроля, немаркированные полуфабрикаты, нарушения поточности технологических процессов, недостаток моечного оборудования, наличие мух в производственном помещении и отсутствие температурного журнала.

Деятельность кафе временно приостановлена с 28 июля до рассмотрения дела.