С начала года в Туле ямочным ремонтом отремонтировано более 34 тысяч метров дорог Фото: Алексей ФОКИН.

Как сообщает городская администрация, еа минувшей неделе работы проведены на улицах Кауля, Л. Толстого, Луначарского, М. Горького, Рязанской, Советской, Доваторов, Н. Островского, во 2-м проезде Металлургов, в деревнях Малевка и Севрюково. В ближайшие дни при благоприятной погоде ремонт запланирован на улицах Киреевской, Кауля, Тимирязева, Трудовой, Овражной, Ложевой, Малые Гончары, в СНТ Металлург №4, поселках Обидимо и Косая Гора.

Работы ведутся литой и горячей асфальтобетонной смесью, а также методом пневмонабрызга. С начала 2026 года ямочный ремонт выполнен на площади более 34 тысяч кв. м. Задействованы 8 бригад.