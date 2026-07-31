В Новомосковске арестован руководитель общественной организации по делу об незаконной миграции. Фото: телеграм-канал «Тула. Экстремизм».

Силовики задержали 34 летнего жителя Новомосковска Тульской области - руководителя межрегиональной общественной организации «СВОИ».

По данным правоохранителей, под видом помощи участникам специальной военной операции тот организовал криминальную схему: он обеспечивал незаконное пребывание иностранных граждан на территории РФ в целях личного обогащения.

Тульские следователи возбудили уголовное дело. В зале суда было решено поместить его под арест.

Также отмечается, что временно исполняющий обязанности руководителя МОО «СВОИ» направил обращения в различные инстанции. При этом, по имеющейся информации, он не упомянул о своем криминальном прошлом - ранее мужчина был судим за преступления, связанные с наркотиками.