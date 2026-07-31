В Туле с опережением графика благоустраивают новый сквер на улице Литейной Фото: Алексей ФОКИН.

В Заречье, между улицами Луначарского и Литейной, обустраивают новое общественное пространство площадью 6 тысяч квадратных метров. Работы завершить планируют ко Дню города.

Инициатива создания сквера исходила от местных жителей: в прошлом году они обратились к городским властям с просьбой обустроить пустырь. На реализацию проекта выделено 31,5 миллиона рублей.

На сегодняшний день работы выполнены на 70 процентов, а отдельные этапы с опережением сроков: пешеходные дорожки готовы на 95 процентов. Уже установлены детская игровая площадка и зона для воркаута. Продолжается обустройство парковочных карманов, наружного освещения и газонов.