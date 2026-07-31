После вмешательства прокуратуры предприятие в Тульской области получило комплексное экологическое разрешение Фото: Алексей ФОКИН.

Тульская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Центр Известняк». Предприятие эксплуатировало промышленную площадку в Дубенском районе - объект I категории негативного воздействия на окружающую среду - без комплексного экологического разрешения, которое является основным разрешительным документом в области охраны окружающей среды и природопользования.

Для устранения нарушений прокуратура внесла представление руководителю организации. Также ответственное должностное лицо привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 4 тысячи рублей.