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НовостиОбщество31 июля 2026 15:00

Оштрафовали на 205 тысяч рублей за регистрацию в качестве подставного ИП жителя Новомосковска Тульской области

Ранее он уже подвергался административному наказанию
Игорь КОПЫТОВ
Оштрафовали на 205 тысяч рублей за регистрацию в качестве подставного ИП жителя Новомосковска Тульской области

Оштрафовали на 205 тысяч рублей за регистрацию в качестве подставного ИП жителя Новомосковска Тульской области

Фото: Алексей ФОКИН.

В ноябре 2025 года рядом с ТЦ «Пассаж» в Новомосковске неустановленное лицо предложило местному жителю за 20 тысяч рублей оформить статус индивидуального предпринимателя, хотя вести реальную предпринимательскую деятельность мужчина не собирался. Тот согласился ради материальной выгоды. В тот же день в ЕГРИП внесли сведения о его регистрации в качестве ИП - при этом он фактически не исполнял предпринимательские обязанности и выступал подставным лицом.

Приговором ему назначили штраф в размере 105 тысяч рублей. С учетом предыдущего приговора путем полного сложения наказаний итоговая сумма штрафа составила 205 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в силу.