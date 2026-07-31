Оштрафовали на 205 тысяч рублей за регистрацию в качестве подставного ИП жителя Новомосковска Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В ноябре 2025 года рядом с ТЦ «Пассаж» в Новомосковске неустановленное лицо предложило местному жителю за 20 тысяч рублей оформить статус индивидуального предпринимателя, хотя вести реальную предпринимательскую деятельность мужчина не собирался. Тот согласился ради материальной выгоды. В тот же день в ЕГРИП внесли сведения о его регистрации в качестве ИП - при этом он фактически не исполнял предпринимательские обязанности и выступал подставным лицом.

Приговором ему назначили штраф в размере 105 тысяч рублей. С учетом предыдущего приговора путем полного сложения наказаний итоговая сумма штрафа составила 205 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в силу.