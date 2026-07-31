Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 июля 2026 13:22

В Тульской области суд конфисковал автомобиль у отказавшегося от медосвидетельствования водителя

К тому же назначили обязательные работы
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области суд конфисковал автомобиль у отказавшегося от медосвидетельствования водителя

В Тульской области суд конфисковал автомобиль у отказавшегося от медосвидетельствования водителя

Фото: материалы пресс-служб.

Одоевский межрайонный суд Тульской области вынес приговор 58 летнему жителю Арсеньевского района.

По данным суда, 3 июня сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль в деревне Астапово. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом ранее мужчина уже был наказан за аналогичный отказ и лишен водительских прав.

С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Кроме того, автомобиль Ford Focus конфискован в доход государства.