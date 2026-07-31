В Тульской области суд конфисковал автомобиль у отказавшегося от медосвидетельствования водителя Фото: материалы пресс-служб.

Одоевский межрайонный суд Тульской области вынес приговор 58 летнему жителю Арсеньевского района.

По данным суда, 3 июня сотрудники ДПС ГИБДД остановили автомобиль в деревне Астапово. У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, но от прохождения медосвидетельствования он отказался. При этом ранее мужчина уже был наказан за аналогичный отказ и лишен водительских прав.

С учетом позиции прокурора суд назначил мужчине 200 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Кроме того, автомобиль Ford Focus конфискован в доход государства.