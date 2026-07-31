Туляков приглашают на экстремальный забег «Pro бег» в Одоеве Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

8 августа, в День физкультурника, в Одоеве состоится IV традиционный экстремальный забег «Pro бег» - зрелищный старт в стиле «Гонки Героев».

Участников ждет серьезная проверка на прочность: трасса протяженностью 5 километров проложена по пересеченной местности и включает множество препятствий разной сложности. Чтобы преодолеть дистанцию, понадобятся не только сила, выносливость и ловкость, но и умение действовать сообща - командный дух здесь особенно важен.

Среди ярких моментов забега - освежающий «Холодный душ» прямо на финише: его устроит команда МЧС Одоевского района.

Сбор участников - в 09:30.

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