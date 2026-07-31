В Тульской области рассмотрят дело о ДТП с тремя погибшими Фото: Алексей ФОКИН.

По данным следствия, трагедия произошла 5 мая на 6 м километре автодороги «Болохово Шварцевский». Мужчина, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, около 17:40 при обгоне нарушил правила дорожного движения и столкнулся на запрещенном для маневра участке с автомобилем Lada Largus, двигавшимся во встречном направлении. В результате ДТП водитель Lada Largus и двое его пассажиров погибли на месте.

Родственники потерпевших заявили гражданские иски о возмещении морального вреда, где общая сумма требований превысила 20 миллионов рублей.