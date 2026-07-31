Тульская пенсионерка лишилась 1,4 миллиона рублей из‑за схемы с «безопасным счетом» Фото: Алексей ФОКИН.

Наибольшую сумму за последние сутки потеряла 72 летняя жительница Зареченского округа Тулы. На протяжении нескольких дней злоумышленники звонили женщине и убеждали, что ее сбережения под угрозой и их нужно «спасти». Доверившись аферистам, пенсионерка сначала передала неизвестному курьеру 1 миллион 280 тысяч рублей наличными, а затем перевела еще 151 тысячу 600 рублей на неустановленный счет. В итоге она лишилась 1 миллиона 431 тысячи 600 рублей.

Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию.