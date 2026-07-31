Ранее судимый мужчина получил 4 месяца колонии за кражу продуктов в Щекино Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

Как установил суд, 29 января мужчина похитил из магазина «Пятерочка» (ООО «Агроаспект») в Щекино 5 банок тушеной свинины и 3 банки тушеной говядины. Мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, прошел кассовую зону с неоплаченным товаром и скрылся с места преступления. Ущерб магазину составил почти 2565 рублей.

С учетом отягчающих обстоятельств - рецидива преступлений и совершения кражи в состоянии опьянения, - суд назначил щекинцу наказание в виде лишения свободы на 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В зале суда меру пресечения в виде подписки о невыезде заменили на заключение под стражу.

Приговор пока не вступил в законную силу.