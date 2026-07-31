В Новомосковске предприниматель собирался продать безакцизные сигареты на 5,2 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН.

Предпринимателя из Новомосковска обвиняют в приобретении, хранении с целью сбыта и продаже немаркированной никотиносодержащей продукции в особо крупном размере. Общая сумма нелегального товара превысила 5,2 млн рублей.

По версии следствия, с апреля 2018 года по декабрь 2025 года обвиняемый арендовал помещения через других предпринимателей, не посвящая их в свои планы. Он организовал в Туле и Новомосковске три торговые точки под вывесками «Vape Space» и «Вейп HUB».

В ноябре 2025 года сотрудники полиции пресекли его деятельность, изъяв из магазинов электронные сигареты, одноразовые системы доставки никотина, картриджи и флаконы с жидкостями, не имевшие обязательной маркировки. Общая стоимость изъятого составила более 5,2 млн рублей.

Материалы дела переданы в суд.