В Тульской области будут судить жителя Анапы за ДТП с погибшим Фото: материалы пресс-служб.

Щекинский межрайонный суд Тульской области рассмотрит уголовное дело в отношении 27 летнего жителя Анапы.

Трагедия произошла 25 марта на 30 м километре автодороги «Лапотково - Ефремов». По версии следствия, водитель автомобиля Renault Duster при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате случилось лобовое столкновение с автомобилем Renault Symbol, который двигался навстречу. 23 летний водитель Renault Symbol получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Тепло Огаревского района Тульской области. Сейчас материалы переданы в Щекинский межрайонный суд.