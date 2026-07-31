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НовостиОбщество31 июля 2026 9:42

В Тульской области будут судить жителя Анапы за ДТП с погибшим

Две машины столкнулись на трассе в лобовую
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области будут судить жителя Анапы за ДТП с погибшим

В Тульской области будут судить жителя Анапы за ДТП с погибшим

Фото: материалы пресс-служб.

Щекинский межрайонный суд Тульской области рассмотрит уголовное дело в отношении 27 летнего жителя Анапы.

Трагедия произошла 25 марта на 30 м километре автодороги «Лапотково - Ефремов». По версии следствия, водитель автомобиля Renault Duster при выполнении обгона выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате случилось лобовое столкновение с автомобилем Renault Symbol, который двигался навстречу. 23 летний водитель Renault Symbol получил тяжелые травмы и скончался на месте аварии.

Обвинительное заключение по делу утвердила прокуратура Тепло Огаревского района Тульской области. Сейчас материалы переданы в Щекинский межрайонный суд.