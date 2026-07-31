Тула стала первой точкой маршрута в новом сезоне сериала «Каникулы Светофоровых» Фото: Алексей ФОКИН.

Стартовал новый сезон семейного приключенческого сериала «Каникулы Светофоровых», и большое путешествие героев началось с Тулы. Именно оружейная столица России задает тон всему сезону: в первых сериях главные герои и их близкие знакомятся с главными тульскими традициями и историей города.

Герои не просто гуляют по улицам - они по настоящему погружаются в атмосферу Тулы: узнают секретный рецепт тульского пряника, изучают богатую историю оружейного производства и даже помогают бездомной собаке найти новый дом - в добрых тульских руках.

Съемки проходили в реальных городских локациях: зрители увидят узнаваемые места, которые раскрывают характер города и делают историю живой. При этом сериал остаётся не только развлекательным, но и познавательным: через приключения героев зрители узнают о правилах безопасности, взаимопомощи и семейных ценностях.

В ролях народные артисты России Ольга Науменко и Борис Щербаков, Алексей Моисеев и Ольга Чудакова, а также в актерский состав вошли блогеры Наталья и Максим Логиновы и блогер, актриса и певица Тая Скоморохова.

По сюжету путешествие проходит на трех машинах: в первой едет семья Светофоровых, во второй - друг семьи Пал Палыч с родными, в третьей - сестра Семена с мужем, Таей и ее друзьями. Так масштаб поездки подчеркивает, насколько насыщенным и многогранным получилось знакомство с Тулой.

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