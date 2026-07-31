В Тульской области за полгода выявили 5,5 тысяч товаров без маркировки Фото: Алексей ФОКИН.

В первом полугодии 2026 года Роспотребнадзор провел 156 внеплановых проверок и пресек продажу 5,5 тысячи единиц продукции без маркировки. Нарушения коснулись табака, воды, молочки, соков, БАДов и непродовольственных товаров.

Среди типичных нарушений — отсутствие обязательных кодов маркировки, неотправка данных в систему «Честный знак» и истекший срок годности.

Предпринимателям выдали предписания об устранении нарушений, завели 224 административных дела, общая сумма штрафов превысила 1,9 млн рублей.

При этом во втором квартале 2026 года число отклонений на тысячу продаж сократилось почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.