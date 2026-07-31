XXIX Фестиваль ретрошлягеров памяти Владимира Макарова пройдет в Дубне Тульской области Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

2 августа в Дубенском районном центре культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания состоится XXIX Фестиваль ретрошлягеров «Жить на земле и не петь невозможно…», посвященный творчеству и памяти заслуженного артиста России В.П. Макарова.

Фестиваль носит конкурсный характер. В нем примут участие около 50 исполнителей — солисты вокалисты, вокальные и вокально инструментальные ансамбли из Дубенского, Арсеньевского, Киреевского, Плавского, Ясногорского, Одоевского, Суворовского районов, а также из Тулы и Новомосковска.

Выступления участников оценит компетентное жюри, в состав которого вошли профессиональные артисты Тульской областной филармонии имени И, преподаватели Тульского областного колледжа искусств, а также обладатели Гран при фестивалей прошлых лет.

В программе - популярные песни советской эстрады, композиции из репертуара Владимира Макарова, а также современные произведения. Завершится фестиваль церемонией награждения победителей и гала концертом обладателей Гран при прошлых лет.

Начало - в 11:00.

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