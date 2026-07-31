На стадионе «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр с киберспортом и уличными площадками Фото: Алексей ФОКИН.

На территории Центрального стадиона «Арсенал» готовятся к созданию первого в Туле фиджитал-центра. Завершить основные работы планируют в декабре 2026 года. Пространство объединит киберспорт и реальный спорт: в административно-цифровом корпусе разместят компьютерный зал на 20 мест, зоны с консолями и VR-оборудованием, а на улице — площадки для мини-футбола, стритбола и воркаута.

Там будут проводить тренировки и соревнования по фиджитал-футболу, баскетболу, двоеборью и киберспорту.

Центр адаптируют для маломобильных групп.