На стадионе «Арсенал» в Туле появится фиджитал-центр с киберспортом и уличными площадками

Фото: Алексей ФОКИН.
На территории Центрального стадиона «Арсенал» готовятся к созданию первого в Туле фиджитал-центра. Завершить основные работы планируют в декабре 2026 года. Пространство объединит киберспорт и реальный спорт: в административно-цифровом корпусе разместят компьютерный зал на 20 мест, зоны с консолями и VR-оборудованием, а на улице — площадки для мини-футбола, стритбола и воркаута.
Там будут проводить тренировки и соревнования по фиджитал-футболу, баскетболу, двоеборью и киберспорту.
Центр адаптируют для маломобильных групп.