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НовостиПроисшествия31 июля 2026 6:20

За сутки в Тульской области произошло два пожара и пять ДТП

Пострадавших нет
Анна КОНЕВА
За сутки в Тульской области произошло два пожара и пять ДТП

За сутки в Тульской области произошло два пожара и пять ДТП

Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки, 31 июля, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Тульской области не зафиксировано. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали в этот день два техногенных пожара.

В деревне Поляны Арсеньевского района горел дачный дом под. А в Туле на улице Кутузова произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома. В обоих случаях обошлось без жертв.

Сотрудники МЧС также выезжали на ликвидацию последствий пяти ДТП: два случая в Туле, по одному — в Ясногорском, Новомосковском и Узловском районах.