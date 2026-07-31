За сутки в Тульской области произошло два пожара и пять ДТП Фото: Алексей ФОКИН.

За прошедшие сутки, 31 июля, чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах в Тульской области не зафиксировано. Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали в этот день два техногенных пожара.

В деревне Поляны Арсеньевского района горел дачный дом под. А в Туле на улице Кутузова произошло возгорание в квартире на втором этаже многоквартирного дома. В обоих случаях обошлось без жертв.

Сотрудники МЧС также выезжали на ликвидацию последствий пяти ДТП: два случая в Туле, по одному — в Ясногорском, Новомосковском и Узловском районах.