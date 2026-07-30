31 июля в Туле без света останутся жители Октябрьского поселка и центра города Фото: Игорь КОПЫТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сообщаем адреса, по которым будет ограничена подача электроэнергии. Так, отключения коснутся:

с 8:30 до 16:30 - ул. Дзержинского, 10, 12, 13, 15 к.1, к.2, к.3, к.4, к.5, к.6, 15-17, 19; ул. Советская, 67, 71, 73; ул. Никитская, 1-7; ул. Р. Люксембург, 3;

с 9:00 до 16:00 - 8-й пр-зд, 76-98 (чётн.), 63-89 (нечётн.); 19-й пр-зд, 4-20 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 15-а; 20-й пр-зд, 2-32 (чётн.), 1-23 (нечётн); 21-й пр-зд, 1-27 (нечётн.), 2-26 (чётн.); 25-й пр-зд, 14-32 (чётн.); ул. Капитана Громова, 19-31 (нечётн.); ул. Боборыкина, 1, 1-а, 1-в, 1-г., 1-д, 1-е, 1-ж; ул. Галкина, 263-285 (нечётн.), 292-300 (чётн.), 300-а; ул. Писемского, 44-54 (чётн.), 43-51 (нечётн.), 40, 45-а; ул. Гагарина, 3-11; ул. Гончарова, 23-34, 32-а; ул. Красина, 60-74 (чётн.), 59-71 (нечётн.).