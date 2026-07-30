Арестован на 10 суток за езду без прав и отказ от медосвидетельствования житель Одоева Тульской области Фото: Алексей ФОКИН.

В Одоевском районе суд вынес решение в отношении местного жителя, который управлял автомобилем без водительских прав и отказался проходить проверку на опьянение.

Инцидент произошел днем 5 июля в рабочем поселке Одоев: мужчина ехал на автомобиле «Лада ВАЗ 211440» возле дома № 135 по улице К. Маркса. Сотрудники ГАИ остановили машину - у водителя были явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские законно потребовали пройти освидетельствование сначала на месте, а затем в медицинском учреждении, но тот отказался. При проверке выяснилось, что мужчина также не имеет права управлять транспортным средством.

В суде мужчина согласился с протоколом и признал вину. Его признали виновным и назначили наказание в виде административного ареста на 10 суток.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.