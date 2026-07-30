В Новомосковске двое мужчин заключены под стражу по подозрению в похищении человека Фото: материалы пресс-служб.

В Новомосковске задержаны и заключены под стражу двое местных жителей - 23 летний и 30 летний мужчины, - подозреваемые в похищении 21 летнего местного жителя.

По данным следствия, преступление было совершено ночью 28 июля 2026 года в районе улицы Генерала Белова. Подозреваемые напали на молодого человека, нанесли ему несколько ударов по голове и телу, подавив волю к сопротивлению. Затем они насильно поместили потерпевшего в багажник автомобиля и вывезли в гаражный кооператив, где незаконно удерживали, требуя передать им 300 тысяч рублей и угрожая дальнейшим применением насилия.

О пропаже мужчины заявила его супруга. Сотрудники ОМВД России по городу Новомосковску в кратчайшие сроки установили местонахождение потерпевшего и задержали подозреваемых.

Следователем следственного отдела по городу Новомосковску СУ СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «в», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений). Подозреваемые задержаны и дали признательные показания. По ходатайству следователя в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение.

В рамках расследования проведен осмотр места происшествия, изъяты записи с камер видеонаблюдения, допрошены свидетели и иные участники уголовного судопроизводства. Следственные органы продолжают сбор и закрепление доказательственной базы.