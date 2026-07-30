Туляков приглашают на фестиваль «Окский плес» в Девягорско‑Лихвинском музее‑заповеднике Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа на Соборной Горе в Чекалине Тульской области пройдет традиционный исторический фестиваль «Окский плес». Мероприятие посвящено истории Большой засечной черты и народным ремеслам.

Гости смогут окунуться в атмосферу Древней Руси в одном из самых тихих и живописных исторических городов на Оке. Ярмарка и фудкорты начнут работу с 10:00, тематические площадки - в 11:00, а торжественное открытие фестиваля запланировано на полдень.

На Соборной Горе разместится баннерная выставка «500 лет истории» - она расскажет об основных этапах развития города Лихвина с XIV по XIX век: от неприступной крепости Засечной черты до уездного города с оживлённой торговлей и благоустроенными улицами. Гости смогут сделать необычные фото в реконструкции доспехов и оружия XIV–XVII веков.

В сквере имени Саши Чекалина откроется выставка, посвященная юному пионеру герою. Экспозиция расскажет о мирной и военной жизни Александра Чекалина, его семье, школьных годах и участии в партизанском отряде «Передовой».

Еще одна экспозиция представит старинные бытовые предметы, без которых раньше не обходились хозяйки: крынки, утюги, а также изящный театральный бинокль, с которым раньше посещали культурные мероприятия.

Посетители смогут поучаствовать в мастер классах: расписать гипсовую фигурку или изготовить куклу оберег из натурального джута. А в фотозоне все желающие сделают памятные снимки в традиционной русской одежде - сарафанах, кокошниках и рубахах.

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