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НовостиПроисшествия30 июля 2026 13:40

В Туле суд взыскал с «дроппера» 835 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера

Ответчицей стала жительница Республики Башкортостан
Игорь КОПЫТОВ
В Туле суд взыскал с «дроппера» 835 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера

В Туле суд взыскал с «дроппера» 835 тысяч рублей в пользу обманутого пенсионера

Фото: Алексей ФОКИН.

В Туле суд удовлетворил иск прокурора Центрального района о взыскании суммы неосновательного обогащения. Как установила прокуратура, в марте 2025 года 72 летний житель Тулы стал жертвой мошенников: ему позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов, и под разными предлогами убедили перевести на указанные счета более 1,8 миллиона рублей.

В ходе расследования удалось установить, что 835 тысяч рублей из похищенной суммы поступили на счет жительницы Республики Башкортостан. Именно она выступила в роли «дроппера» - лица, через чей банковский счет преступники проводят незаконные операции.

Прокурор обратился в суд в защиту интересов пострадавшего пенсионера. После вступления решения в законную силу деньги должны быть возвращены потерпевшему.