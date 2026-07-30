Суд в Тульской области взыскал с банка более 150 тысяч рублей в пользу потребителя Фото: Алексей ФОКИН.

Кимовский районный суд частично удовлетворил иск местного жителя о защите прав потребителя.

Как установил суд, между истцом и банком был заключен договор потребительского кредита. Впоследствии неустановленное лицо мошенническим путем списало с кредитного счета мужчины 90 000 рублей - по этому факту возбудили уголовное дело, потерпевшим по нему признали банк.

После этого банк обратился в мировой суд с заявлением о вынесении судебного приказа о взыскании с мужчины задолженности в размере 119 956 рублей. На основании приказа со счета истца списали указанную сумму. Позже судебный приказ был отменен по заявлению кимовчанина, а затем мировым судьей принято решение о повороте его исполнения.

Заочным решением суд взыскал с банка в его пользу почти 155 тысяч рублей, из которых 20 тысяч компенсации морального вреда и штраф – 10 тысяч.

На данный момент заочное решение суда не вступило в законную силу.