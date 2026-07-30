В Тульской области рассматривают дело «табачной мафии» Фото: Алексей ФОКИН.

Ленинский районный суд Тульской области рассматривает уголовное дело в отношении 20 граждан, которых обвиняют в производстве и сбыте контрафактной табачной продукции в особо крупном размере. Ущерб государству оценивается более чем в 16 миллионов рублей.

Фигурантов дела обвиняют по ряду статей УК РФ, в том числе о незаконном производстве и обороте табачной продукции, организации незаконной миграции, нарушении авторских прав и подделке документов.

По данным следствия, в 2022 году участники организованной группы задумали незаконно обогатиться за счёт выпуска немаркированных табачных изделий. Они распределили между собой роли: одни подыскивали и арендовали складские помещения, другие закупали и устанавливали промышленное оборудование, сырье и упаковочные материалы. В итоге группа наладила производство и сбыт контрафактной продукции.