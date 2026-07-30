В «День пряника» туляков ждет семейный фестиваль с мастер‑классами и концертом Фото: Алексей ФОКИН.

1 августа в Туле пройдет XI Всероссийский фестиваль «День пряника». В город приедут около 50 производителей пряников из 15 регионов России: они познакомят гостей с рецептами сладкого сувенира и традициями, связанными с ним.

Основные события развернутся в Тульском кремле. На выставке ярмарке «Тульский край - пряничный рай» можно будет продегустировать и купить пряники, а также поучаствовать в мастер классах по их росписи. На площадке «Гостиный двор» представят гастрономические бренды и сувениры.

Гостей ждет чемпионат по скоростному кипячению самоваров «Тульский скоровар»; квест «Шифр» по территории Тульского кремля; выставка пряничного мастерства «Туле 880: пряничная летопись» с голосованием за лучшую работу; площадка «Самоварный поезд» — здесь угостят травяным чаем из старинных самоваров; интерактивная площадка «Лихой город» с ремесленными мастер классами и богатырскими забавами; детская локация «Любимые прянички» со шоу, дискотекой с мыльными пузырями и спектаклем «Пряничная сказка».

Впервые на фестивале откроется площадка «Нихао, Тула!», посвященная китайской культуре. Посетителей пригласят на чайную церемонию, знакомство с лунными пряниками и мастер класс по каллиграфии.

Также в программе: мастер классы от творческого пространства «Девятка», мини гольф, пешеходные экскурсии, роспись филимоновской игрушки и чеканка сувенирной монеты фестиваля на площадке ремесленного двора «Добродей».

Музыкальную часть составят выступления разных коллективов. Кульминацией вечера станет концерт группы PLUSFIVE - финалиста шоу «Ну ка, все вместе! Хором!» и лауреата фестиваля «Московская a cappella».

Начало праздника в 11:00. Вход на фестиваль свободный.

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