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НовостиПроисшествия30 июля 2026 12:12

На улице Марата в Туле пострадал водитель электромотоцикла

Обстоятельства аварии выясняются
Игорь КОПЫТОВ
На улице Марата в Туле пострадал водитель электромотоцикла

На улице Марата в Туле пострадал водитель электромотоцикла

Фото: материалы пресс-служб.

29 июля около 17:08 возле дома 41А по улице Марата произошло дорожно транспортное происшествие. По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Астра», не предоставил преимущества в движении и столкнулся с электромотоциклом.

За рулем электробайка находился 46-летний мужчина без прав на управление транспортными средствами. При этом в момент аварии водитель был в шлеме.

В результате ДТП мужчина, управлявший электромотоциклом, получил различные травмы и был госпитализирован.