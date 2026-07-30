На улице Марата в Туле пострадал водитель электромотоцикла Фото: материалы пресс-служб.

29 июля около 17:08 возле дома 41А по улице Марата произошло дорожно транспортное происшествие. По предварительным данным, 37-летний мужчина, управляя автомобилем «Опель Астра», не предоставил преимущества в движении и столкнулся с электромотоциклом.

За рулем электробайка находился 46-летний мужчина без прав на управление транспортными средствами. При этом в момент аварии водитель был в шлеме.

В результате ДТП мужчина, управлявший электромотоциклом, получил различные травмы и был госпитализирован.